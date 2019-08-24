Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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