Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета 23 августа в 21:12

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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