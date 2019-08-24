Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета 23 августа в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
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