Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъвчера в 23:45
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