Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
Обновлено вчера в 16:43
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Россиянин задержан по подозрению в убийстве мужчины в Берлине
Россиянин задержан в пятницу по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит, судья выдал ордер на его арест.
Обновлено в 14:00
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Культура
Режиссер Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Режиссер Никита Михалков перенес съемки нового фильма под названием «Шоколадный револьвер» на следующий год из-за пережитой серии операций на ноге.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Под Рязанью в ДТП погиб замглавы администрации Тамбова
Обновлено в 03:51
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Футбол
Сергей Семак: «В Уфе один из худших стадионов в РПЛ»
Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе. Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
В КНДР успешно испытали две гиперзвуковых ракеты
Обновлено в 01:43
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика
The Guardian перестала считать Крым российским
Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Хоккей
«Локомотив» победил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 12:18
Хоккей
Валерий Брагин считает сборные Швеции и Финляндии сильнее Чехии
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в стартовом матче на Турнире четырех наций против Чехии (4:1). — Первая игра часто получается моментами сумбурная.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Обновлено в 11:10
Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Футбол
Ливерпуль — Арсенал 3:1
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч третьего тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 11:36
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Политика
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Обновлено в 13:40
Единоборства
Алексей Папин уступил Илунге Макабу в упорном бою
Обновлено в 14:18
Авто
Lada Vesta получила долгожданную доработку дверей
Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.
Обновлено в 09:17
Происшествия
«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
Кино
Вышел трейлер сериала во вселенной «Звездных войн» «Мандалорец»
На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
Обновлено в 11:08