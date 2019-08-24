Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютойРБК вчера в 16:20
Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.
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Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Футбол
L’Equipe: Неймар и «ПСЖ» пошли на примирение
Обновлено в 04:34
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Здоровье
США пообещали помочь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией
Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Природный пожар в Ставропольском крае локализовали
"В 20:22 пожар в Грачевском районе локализован", - говорится в сообщении. Информация о пожаре возле села Бешпагир поступила в 17:10 мск.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе
В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено в 03:24
Кино
Disney опубликовал новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн»
Появился трейлер грядущего телесериала "Мандалорец" в жанре космическая опера по вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина
Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
Обновлено в 05:48
Футбол
«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Культура
Музыканта Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В турецком отеле нашли виновных в трагедии с девочкой
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, обвинил в инциденте ее родителей.
Обновлено вчера в 13:31
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Спорт
Клебо рассказал, почему не держит фото Большунова на тумбочке
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо на турнире Toppidrettsveka в Хитре (Норвегия) рассказал, что ждёт противостояния с россиянином Александром Большуновым в грядущем сезоне.
Обновлено в 07:00
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено вчера в 10:08
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено 22 августа в 11:18
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Культура
Два рекорда России установлены на фестивале «Таврида-Арт»
Два рекорда России установили участники фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт» на площадке мероприятия.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Локомотив одержал волевую победу над Краснодаром (2:1) в матче седьмого тура молодежного первенства на стадионе академии Краснодара.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Авто
Долгожданная доработка появилась в Lada Vesta
Ранее ГЛАС рассказал: Mercedes-Benz со стеклянной крышей, 1966 года выпуска продадут на аукционе.
Обновлено в 06:42
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39