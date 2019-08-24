Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Политика
Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят смс-сообщения от Генерального штаба ВСУ.
Обновлено в 08:04
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Футбол
Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ
Обновлено в 02:56
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Наука
Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента
Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Кино
Кит Харингтон может стать супергероем Marvel
Обновлено в 04:51
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Кино
В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»
Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
Обновлено в 05:39
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
Обновлено в 05:48
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Двухэтажный аварийный дом сошел со свай в Архангельске
В Архангельске сошел со свай двухэтажный дом, признанный аварийным.
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:57
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» под Омском
За рулем автобуса находился 61-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 7 пассажиров "Газели", их доставили в больницу.
Обновлено в 02:25
Общество
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Обновлено в 05:38
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Культура
Аксенов назвал стоимость реконструкции галереи Айвазовского в Феодосии
Около 700 миллионов рублей выделят на реконструкцию Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 07:28
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+. Действие сериала разворачивается в привычной вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 03:21
Футбол
Игроки «МЮ» хотят, чтобы пенальти исполнял Рэшфорд, а не Погба
По информации английских источников, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы штатным пенальтистом был Маркус Рэшфорд, а не Поль Погба.
Обновлено в 05:32
Культура
Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис
Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.
Обновлено вчера в 17:08
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33