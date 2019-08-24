Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Культура
Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Обновлено в 07:50
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
ВКС РФ «готовят почву» для наступления в Идлибе
Совместно с бойцами САА ВКС РФ «готовят почву» для дальнейшего продвижения.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Политика
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Герои СССР и РФ поздравили соотечественников с Днем государственного российского флага в столице, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 08:41
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Космос
Робот «Федор» поздравил жителей России с Днем государственного флага
Обновлено 22 августа в 07:28
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории
Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:45
Здоровье
Детям необходимо рассказать о болезнях, которые не возникают просто так
Проглатывание жвачки: жвачка, проглоченная ребенком переваравивается в желудке, и своим образом выходит из организма, только ее осваивание проходит чуть медленнее.
Обновлено в 08:13
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Экономика
ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Сотрудников уже уведомили о вероятном сокращении рабочей недели с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 04:58
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Кино
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Технологии
Mastercard сообщила об утечке данных клиентов
Европейское подразделение Mastercard направило официальное уведомление бельгийским и немецким регуляторам об утечке данных пользователей, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Усик отказался от боя с россиянином Федосовым
Обновлено в 08:54