Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Грот графа Орлова впервые отреставрируют
В Нескучном саду Москвы проведут реставрацию грота графа Орлова. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.
Обновлено в 08:42
Политика
Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока
Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Хоккей
Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Смертельно опасное варенье. Главные ошибки домашнего консервирования
На рынках на ящиках с помятыми и побитыми плодами можно увидеть объявление: «Яблоки на варенье», «Сливы для компота» и т. д. Принято считать, что термообработка убивает все микробы, а значит, тратиться на покупку качественных фруктов необязательно.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Единоборства
Усик отказался от боя с россиянином Федосовым
Обновлено в 08:54
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя
Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.
Обновлено в 08:05
Футбол
Тухель не выпустит Неймара, пока бразилец не определится с будущим
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил вероятность попадания Неймара в состав на предстоящий матч парижского клуба против «Тулузы».
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Экономика
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17