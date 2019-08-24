Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Банк Англии предложил отказаться от доллара как от резервной валюты

Эхо Москвы06:00

Глава ЦБ Англии предложил замену доллару

Газета.Ruвчера в 19:41

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Российская газетавчера в 21:12

В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

РИА Новостивчера в 19:48

В Англии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

URA.Ruвчера в 20:43

В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой

Lenta.ruвчера в 18:54

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

РБКвчера в 16:20
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Культура

Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Грот графа Орлова впервые отреставрируют

В Нескучном саду Москвы проведут реставрацию грота графа Орлова. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.
Обновлено в 08:42
Политика

Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Хоккей

Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Смертельно опасное варенье. Главные ошибки домашнего консервирования

На рынках на ящиках с помятыми и побитыми плодами можно увидеть объявление: «Яблоки на варенье», «Сливы для компота» и т. д. Принято считать, что термообработка убивает все микробы, а значит, тратиться на покупку качественных фруктов необязательно.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол

«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено в 04:59
Единоборства

Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Обновлено в 08:54
Политика

Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя

Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.
Обновлено в 08:05
Футбол

Тухель не выпустит Неймара, пока бразилец не определится с будущим

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил вероятность попадания Неймара в состав на предстоящий матч парижского клуба против «Тулузы».
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Экономика

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья

Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
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