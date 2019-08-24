Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъвчера в 23:45
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
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Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при во Франции
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
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The Guardian перестала считать Крым российским
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Обновлено вчера в 09:32
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Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
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В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
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Политика
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Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
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Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Король Испании перенес операцию на сердце
Король Испании Хуан Карлос перенес плановую операцию на сердце, она прошла без проблем, передает РИА Новости.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае
Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:48
Политика
Шойгу рассказал о перспективах российских миротворцев в Приднестровье
Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе.
Обновлено в 12:03
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле
Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Футбол
Краснодар — Локомотив 1:1
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью со счётом 1:1.
Обновлено в 13:54
Политика
Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль
Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено в 12:49
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено вчера в 02:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Баскетбол
США определились с составом на ЧМ-2019 после травмы у Кузмы
Форвард «Лейкерс» Кайл Кузма не сможет сыграть на чемпионате мира-2019 из-за травмы голеностопа.
Обновлено в 10:41
Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»
Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Общество
МВД: число участников митинга-концерта на Сахарова превысило 100 тысяч
Организаторы ранее заявляли, что ожидают, что на Сахарова в субботу придут около 100 тыс. человек, в то время как в согласованной заявке говорится лишь о 50 тыс. Ранее на Сахарова задержали 9 активистов "бессрочного протеста".
Обновлено в 09:22