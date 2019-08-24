Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета вчера в 21:12

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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Уступит ли доллар глобальную монополию электронной валюте МВФ?

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Эхо Москвы06:00
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У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

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Больная раком Ева из Кузбасса полетит на лечение в Германию

Глава Кузбасса Сергей Цивилев оказал поддержку семье Евы Грабовской, больной нейробластомой, благодаря чему девочка с тяжелым недугом сможет полететь в Германию.
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МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Если же пока отстающие на один балл бронзовый и серебряный призеры минувшего сезона "Краснодар" и "Локомотив" завершат поединок вничью, то в РПЛ появится сразу три лидера.
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Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
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Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
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В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО

«США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации», — отметили в Белом доме.
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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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Обновлено в 08:20
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
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«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
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Водитель Mitsubishi погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

Утром 24 августа на 19-м км дороги Рощино-Цвелодубово водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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