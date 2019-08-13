Экономика
Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкойNews.ru 05:21
Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране.
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Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБК04:31
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Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
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Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
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Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 15:27
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» по роману Мэй Олкотт
В Сети появился первый трейлер новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:31
Общество
Наводнение в Хабаровском крае может затронуть 18 тысяч человек
В «зоне риска» живут 18468 человек, подтопление может затронуть 3388 домов и 70 социальных объектов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Ребенка избили в магазине в Петрозаводске за попытку украсть колбасу
Мать одиннадцатилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении сына в магазине Петрозаводска.
Обновлено в 12:52
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Кино
Вышел первый трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым
Обновлено в 14:59
Политика
В Крыму ожидают переговоров с Киевом для пропуска воды из Днепра
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Обновленный кроссовер Changan CS55 готовится к дебюту
Предварительная стоимость обновленного кроссовера составит около 775 тыс. рублей в эквиваленте.
Обновлено в 06:44
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
«Страшненькая, но натуральная» Успенская на отдыхе похвасталась стройными ногами
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах
Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.
Обновлено в 20:03
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Технологии
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года
Ипотечный долг США достиг рекорда во втором квартале текущего года и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Обновлено в 19:00
Общество
Полпред в ДФО назвал самые благоустроенные города Дальнего Востока
После совещания с губернаторами и мэрами во Владивостоке, полпред в ДФО Юрий Трутнев ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Авто
Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail
Обновлено в 04:23
Здоровье
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Технологии
Айсберги задерживают будущее потепление Южного полушария
Обновлено вчера в 15:25