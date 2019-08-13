Экономика

Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкойNews.ru 05:21

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране.
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с чего всё началось

Михаил Задорнов — РБК:

Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.
РБК04:31

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Глава «ФК Открытие» назвал ошибкой повышение НДС

Forbes10:54

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

URA.Ru07:09

Экономист считает повышение НДС до 20% ошибкой

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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Дождь06:32

Повышение НДС в России назвали ошибкой

Росбалт08:54

Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой

News.ru05:21

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

РБК04:37
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Общество

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Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
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Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
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Авто

Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro

Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
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Авто

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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» по роману Мэй Олкотт

В Сети появился первый трейлер новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:31
Общество

Наводнение в Хабаровском крае может затронуть 18 тысяч человек

В «зоне риска» живут 18468 человек, подтопление может затронуть 3388 домов и 70 социальных объектов.
Обновлено в 20:04
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Происшествия

Ребенка избили в магазине в Петрозаводске за попытку украсть колбасу

Мать одиннадцатилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении сына в магазине Петрозаводска.
Обновлено в 12:52
Кино

Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
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Кино

Вышел первый трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым

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Политика

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Обновлено вчера в 13:36
Авто

Обновленный кроссовер Changan CS55 готовится к дебюту

Предварительная стоимость обновленного кроссовера составит около 775 тыс. рублей в эквиваленте.
Обновлено в 06:44
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
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«Страшненькая, но натуральная» Успенская на отдыхе похвасталась стройными ногами

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Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах

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Политика

В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Технологии

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США достиг рекорда во втором квартале текущего года и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Обновлено в 19:00
Общество

Полпред в ДФО назвал самые благоустроенные города Дальнего Востока

После совещания с губернаторами и мэрами во Владивостоке, полпред в ДФО Юрий Трутнев ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Авто

Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено в 04:23
Здоровье

Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика

Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма

"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
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Технологии

Айсберги задерживают будущее потепление Южного полушария

Обновлено вчера в 15:25
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