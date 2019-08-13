Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.

с чего всё началось

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