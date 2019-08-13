Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБК04:31
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Минувший квартал стал для HTC пятым убыточным кварталом подряд.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
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Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
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Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
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Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
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Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Финансы
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
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Правительственный аналитический центр Польши призвал создать на территории Европы сеть национальных подразделений оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom), которая будет бороться с "российской дезинформацией".
Обновлено в 03:32
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
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«Краснодар» на выезде сыграет с «Порту» в ответном матче ЛЧ
Матч пройдёт 13 августа в Португалии. В первом матче, который прошёл в Краснодаре 7 августа, «Порту» одержал победу со счётом 1:0.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры
Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.
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Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Обновлено вчера в 21:27
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Политика
Безсмертный прокомментировал свое увольнение
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В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Французский арбитр Стефани Фраппар, назначенная на матч за Суперкубок УЕФА, не боится критики за возможные ошибки во время игры.
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Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
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Происшествия
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Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
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