Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось
С начала года «Открытие» держит все нормативы достаточности капитала, ни по одному заемщику лимит риска на одного клиента не превышает 18%. Банк уже абсолютно на равных, без дополнительной поддержки акционера конкурирует с другими рыночными игроками.РБК04:31
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Обновлено в 08:04
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Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
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Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
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Обновлено в 07:23
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Космос
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Экономика
Средний чек в российских магазинах упал до минимума за год
Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в июле 2019 года на 1,8%, или на 10 рублей, до 546 рублей, причем это значение стало минимальным с августа прошлого года (537 рублей), следует из оценок «Ромира».
Обновлено вчера в 02:42
Наука
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В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
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Обновлено в 07:36
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
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Обновлено в 06:25
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
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Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
Футбольный агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Обновлено вчера в 02:30
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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Футбол
Защитника «Сочи» вызвали на заседание КДК из-за эпизода с Чаловым
Защитник "Сочи" Иван Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за инцидента с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает RT.
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Общество
В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
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Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Интернет
Google позволила пользователям Android входить в сервисы по отпечатку
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Обновлено в 04:58
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В Калужском музее космонавтики откроется филателистическая выставка
На выставке будет работать "Космическая почта", где всем желающим предоставят возможность отправить российским адресатам почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58