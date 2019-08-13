Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось
С начала года «Открытие» держит все нормативы достаточности капитала, ни по одному заемщику лимит риска на одного клиента не превышает 18%. Банк уже абсолютно на равных, без дополнительной поддержки акционера конкурирует с другими рыночными игроками.РБК04:31
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В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
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Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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