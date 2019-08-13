С начала года «Открытие» держит все нормативы достаточности капитала, ни по одному заемщику лимит риска на одного клиента не превышает 18%. Банк уже абсолютно на равных, без дополнительной поддержки акционера конкурирует с другими рыночными игроками.

с чего всё началось

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Общество В Госдуме поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Происшествия СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Армия и оружие В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Экономика Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.

Экономика В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Армия и оружие Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Общество Опубликован список самых востребованных профессий в России ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.

Хоккей Русский пресс-атташе «Вашингтона» выиграл в лотерею миллион долларов Россиянин Сергей Кочаров, занимающий пост вице-президента по коммуникациям в "Вашингтоне", выиграл в лотерею один миллион долларов, информирует сайт лотереи Virginia Lottery.

Транспорт Вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах Согласно закону, на Крайнем Севере, который занимает 70% площади России, смогут вводить платный проезд на безальтернативных трассах вне населенных пунктов – как на новых, так и на реконструированных.

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

Политика Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Финансы Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Общество Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Политика Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.

Финансы Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.