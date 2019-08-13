Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось

Михаил Задорнов — РБК:

С начала года «Открытие» держит все нормативы достаточности капитала, ни по одному заемщику лимит риска на одного клиента не превышает 18%. Банк уже абсолютно на равных, без дополнительной поддержки акционера конкурирует с другими рыночными игроками.
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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

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