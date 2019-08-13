Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
РБК04:37

Подробнее о событии

Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибочным

Gazeta.SPb06:07

Экономист считает повышение НДС до 20% ошибкой

REGNUM06:10

Повышение НДС признали ошибкой

Секрет фирмы05:10

Глава «Открытия» заявил об ошибочности повышения НДС

Полит.ру05:23

Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой

News.ru05:21

Глава государственного банка считает, что повышать НДС не было необходимости

Банки Сегодня05:27

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

РБК04:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Экипировку военных летчиков модернизируют с учетом опыта в Сирии

"В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее", - рассказал РИА Новости главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 05:27
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Обновлено в 05:14
Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино

В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Советник Зеленского объявил о вторжении на Украину российских войск

Россия строит планы на военную операцию с Незалежной, атаковать начнет с неба.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Обновлено в 04:00
Культура

Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»

Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия

У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс

Обновлено в 05:42
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:02
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

Получившая удар от полицейского Дарья Сосновская взяла больничный

Обновлено в 05:49
Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное