Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.

с чего всё началось

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

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Армия и оружие Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.

Политика Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Кино «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

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Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика В нынешнем году авиасообщение с Грузией не восстановят Поток российских туристов в Грузии сильно снизился на фоне запрета регулярного авиасообщения, при этом — авиасообщение, вероятно, не будет восстановлено до октября 2020 года.

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Финансы Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.

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