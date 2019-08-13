Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось
Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБК04:31
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Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено вчера в 06:15
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Глава демократов Конгресса США поддержал незаконные митинги в Москве
Российская «оппозиция», устраивающая незаконные митинги в центре Москвы, получила поддержку от лидера демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойера.
Обновлено в 03:17
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать
«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
В нынешнем году авиасообщение с Грузией не восстановят
Поток российских туристов в Грузии сильно снизился на фоне запрета регулярного авиасообщения, при этом — авиасообщение, вероятно, не будет восстановлено до октября 2020 года.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Спорт
Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно
Напомним, что Логинов и ряд других ведущих спортсменов мужской сборной отказываются подписывать предложенный СБР контракт, потому что в нем не учтены обязательства спортсменов перед их личными спонсорами и рекламодателями: Союз биатлонистов продал лучшие рекламные места на экипировке спорстменов, включая те, на которых раньше размещалась реклама личных спонсоров.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Финансы
Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро
В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.
Обновлено в 03:25
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Спорт
IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг
Обновлено в 06:29
Экономика
Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза
Госкорпорация "Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.
Обновлено в 09:20
Политика
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве
Обновлено вчера в 10:01