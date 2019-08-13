Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБК04:31
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Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:30
Наука
Вихри размером с Британские острова транспортируют энергию в атмосфере Солнца
Обновлено 10 августа в 20:02
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
Обновлено в 19:02
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Музыка
Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Космос
Ученые предположили, что взорвалось на полигоне в Северодвинске
Ученые рассказали, какие выводы и предположения можно сделать из доступных данных о взрыве полигоне ВМФ под Неноксой в Северодвинске.
Обновлено в 01:43
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Технологии
В России изменили концепцию развития 5G
В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Политика
Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В США гражданка Украины попала в тюрьму за детскую порнографию
Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.
Обновлено в 19:36
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Технологии
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции США
Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп может подыграть Белграду: Запад ищет новые подходы к Сербии
Представитель американского Совета по внешнеполитическим вопросам и профессор университета в Джорджтауне Чарльз Капчан считает, что «если присоединение севера Косово к Сербии позволит правительству и народу сохранить честь в довольной мере, чтобы признать независимость Косово, то это необходимо сделать во имя долговременного мира в регионе».
Обновлено в 10:11
Общество
Гребень амурского паводка сместился к Хабаровску
Гребень паводка на Амуре начал подходить к Хабаровску, там подтоплено уже более 1,3 тысячи дач на островах у города, заявили в ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 01:17
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54