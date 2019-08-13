Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось

Михаил Задорнов — РБК:

Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.
РБК04:31

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Глава «ФК Открытие» назвал ошибкой повышение НДС

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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

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Экономист считает повышение НДС до 20% ошибкой

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Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой

News.ru05:21

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

РБК04:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
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Происшествия

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Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
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Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
Обновлено в 19:02
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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
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Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Музыка

Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии

Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Политика

СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер

Обновлено в 08:02
Происшествия

За застрявшими под Саратовом детьми из Челябинска выехал автобус

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Ученые предположили, что взорвалось на полигоне в Северодвинске

Ученые рассказали, какие выводы и предположения можно сделать из доступных данных о взрыве полигоне ВМФ под Неноксой в Северодвинске.
Обновлено в 01:43
Авто

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Обновлено в 09:26
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
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Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн

Обновлено в 19:10
Политика

Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
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Происшествия

В США гражданка Украины попала в тюрьму за детскую порнографию

Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.
Обновлено в 19:36
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Технологии

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Политика

Калужский радиотехнический институт попал под санкции США

Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
Обновлено в 10:23
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Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле

Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре

Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Политика

Трамп может подыграть Белграду: Запад ищет новые подходы к Сербии

Представитель американского Совета по внешнеполитическим вопросам и профессор университета в Джорджтауне Чарльз Капчан считает, что «если присоединение севера Косово к Сербии позволит правительству и народу сохранить честь в довольной мере, чтобы признать независимость Косово, то это необходимо сделать во имя долговременного мира в регионе».
Обновлено в 10:11
Общество

Гребень амурского паводка сместился к Хабаровску

Гребень паводка на Амуре начал подходить к Хабаровску, там подтоплено уже более 1,3 тысячи дач на островах у города, заявили в ГУ МЧС России по региону.
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Политика

Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
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