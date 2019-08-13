Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
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с чего всё началось

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой

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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

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