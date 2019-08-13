Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкойРБК 04:37
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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с чего всё началось
Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБК04:31
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