Экономика
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой повышение НДСАБН вчера в 19:28
Бывший министр финансов, а ныне председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% стало одной из причин низкого экономического роста, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Михаил Задорнов возглавляет «ФК Открытие» больше полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации.РБКвчера в 04:31
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Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Черногории оценили потери от антироссийских санкций
Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:30
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Футбол
«Краснодар» показал фото раздевалки после победы над «Порту»
Пресс-служба «Краснодара» показала фото раздевалки после победы над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:05
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
Обновлено вчера в 05:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Экономика
Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек
Пилотный проект Москвы по борьбе с бедностью затронет 250 тыс. человек В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:00
Космос
В «Укрзализныце» признали, что не могут запустить скоростной поезд от Киева до Одессы
Глава правления «Укрзализныцы» Евгений Кравцов утверждает, что состояние железнодорожной колеи в стране не позволяет уменьшить время курсирования поездов из Одессы в Киев.
Обновлено в 02:11
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Музыка
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»
В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго обвиняется в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 03:44
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено вчера в 13:47