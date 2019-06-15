Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в ЧемодановкеГазета.Ru 11:12

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами. Об этом сообщает РИА "Новости". Деметр заявила, что все началось из-за ссоры детей на пруду.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава автономии цыган раскрыла подробности конфликта в Чемодановке

Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.
Национальная служба новостей03:56

Подробнее о событии

Цыгане рассказали свою версию конфликта в Чемодановке

Говорит Москва11:45

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

РИА Новости09:01

Глава автономии цыган назвала свою версию причины конфликта в Чемодановке

РБК10:26

Массовая драка с убийством в Чемодановке: версия цыган

Вести.Ru10:46

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Газета.Ru11:12

Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой

Lenta.ru05:23

Глава автономии цыган раскрыла подробности конфликта в Чемодановке

Национальная служба новостей03:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

«Некрасивый и грязный»: Лена Миро не видит в Гуфе пару для Кети Топурия

Обновлено в 10:32
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Политика

Мэр Риги назвал дикарями желающих снести памятник освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс резко осудил недавнее решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссий инициативу о сносе памятника освободителям Риги.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Авто

Названы способы обезопасить автомобиль от угона

Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Обновлено в 03:49
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны

Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено в 15:42
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол

Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 05:59
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
ещё по теме
Главное