Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в ЧемодановкеГазета.Ru 11:12
Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами. Об этом сообщает РИА "Новости". Деметр заявила, что все началось из-за ссоры детей на пруду.
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с чего всё началось
Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.Национальная служба новостей03:56
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