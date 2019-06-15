Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в ЧемодановкеГазета.Ru 11:12

Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.

с чего всё началось

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами. Об этом сообщает РИА "Новости". Деметр заявила, что все началось из-за ссоры детей на пруду.

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

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