Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в ЧемодановкеРИА Новости 09:01
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причине массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами. По ее словам, инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду.
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с чего всё началось
Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.Национальная служба новостей03:56
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