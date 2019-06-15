Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в ЧемодановкеКомсомольская правда 09:44

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами. По ее словам, конфликт произошел из-за ссоры детей на пруду.
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Глава автономии цыган раскрыла подробности конфликта в Чемодановке

Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.
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