Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в ЧемодановкеКомсомольская правда 09:44

Жители освободили трассу и разошлись. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала в эфире НСН, как развивались события в Чемодановке, приведшие к конфликту между жителями, о которых большинство СМИ, по его мнению, умалчивает.

с чего всё началось

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами. По ее словам, конфликт произошел из-за ссоры детей на пруду.

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