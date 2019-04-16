Происшествия

Глава академии «МЮ» Никки Батт подозревается в домашнем насилииSports.ru 07:46

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт подозревается в домашнем насилии. Вчера 44-летний экс-хавбек «МЮ» был арестован в связи с инцидентом, в котором пострадала женщина.
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СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии

Sportbox.RUвчера в 17:02

Арестован президент академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт

Вести.Ruвчера в 14:57

Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену

Чемпионатвчера в 16:30

СМИ: Экс-игрок МЮ Батт арестован за нападение на жену

RT на русскомвчера в 16:18

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Газета.Ruвчера в 15:29

СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии

Матч ТВвчера в 17:02

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

РИА Новостивчера в 14:51
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Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Футбол

Колено Кокорина могут заменить на искусственное

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитного продолжают мучить боли в правом колене, на котором он 16 марта 2018 года перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
Обновлено в 04:09
Политика

Сербия начала строительство «Турецкого потока»

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что разрешение на начало строительства сербской ветки «Турецкого потока» пока нет, но оно будет выдано до конца апреля.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу

Обновлено в 04:12
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Хоккей

Евгений Малкин: «Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка»

Хоккеист признался, что давно не выступал за национальную сборную.
Обновлено в 08:14
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
Происшествия

За взятку уволен главный борец с коррупцией в Екатеринбурге

Обновлено в 07:36
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером «Сибири»

Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Авто

Genesis представил компактный электромобиль Mint

Бренд Genesis (премиальные автомобили Hyundai) представил компактный городской электромобиль Mint.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Космос

Российские космонавты выращивают траву на МКС

На международной космической станции российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко проведут биологический эксперимент по исследованию болотной травы ряски в условиях космической невесомости.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
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Ники Батт
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Глава футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника оборонительного плана.
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