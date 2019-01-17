Экономика
Глава агентства АКРА ушла в отставкуРБК 05:24
Гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула эту должность. Об ее отставке сообщил сотрудникам председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон, рассказали РБК сотрудник АКРА и источник, знающий это от сотрудников агентства.
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с чего всё началось
Место Трофимовой займет кто-то из сотрудников агентства, внешнего менеджера привлекать не будут, рассказывают оба собеседника «Ведомостей». Представитель АКРА подтвердил, что Трофимова объявила об уходе с поста гендиректора с 16 января.Ведомости05:12
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