Политика

Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФАМИТЕЛ 04:09

Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
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В Совфеде прокомментировали заявление главы АП Украины о политике в отношении России

RT на русском08:56

Депутат Госдумы предложил поделиться с новым руководством Украины тульскими «кнутом и пряником»

Московский Комсомолец07:00

Глава администрации Зеленского пообещал России политику «кнута и пряника»

РИА Новостивчера в 22:10

АП Зеленского применит тактику «кнута и пряника» по отношению к России

Газета.Ru06:29

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

РБК02:14

Представитель Зеленского заявил о политике «кнута и пряника» по отношению к РФ

Телеканал 360°00:32

В Совфеде посоветовали Зеленскому более щепетильно относиться к формированию команды

ФАН06:21
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

Обновлено в 07:39
Энергетика

«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 09:12
Политика

Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит

Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Кино

Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею

Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР.
Обновлено в 03:00
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика

Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе

Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Общество

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Обновлено в 09:15
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Спорт

Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 03:27
Хоккей

Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара

Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Общество

Знаменитый британский повар Джейми Оливер закрывает свои рестораны

Обновлено в 05:36
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:08
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Футбол

Антуан Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как относится к геям в футболе.
Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
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