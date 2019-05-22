Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФАМИТЕЛ 04:09
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
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Депутат Госдумы предложил поделиться с новым руководством Украины тульскими «кнутом и пряником»
Московский Комсомолец07:00
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Политика
Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 09:12
Политика
Ляшко пообещал «дону Корлеону» Зеленскому, что тот плохо кончит
Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
Обновлено в 06:44
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Кино
Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею
Эксклюзивная серия лотерейных билетов наверняка станет любимой у поколения людей, воспитанных в СССР.
Обновлено в 03:00
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе
Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Общество
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере
Обновлено в 09:15
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Спорт
Подозреваемая в допинге литовская пловчиха завершила карьеру
Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара
Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:08
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Футбол
Антуан Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как относится к геям в футболе.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35