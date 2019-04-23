Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставкуРИА Новости 07:47
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы. По его словам, в повестку заседания гордумы во вторник был внесен новый пункт о принятии отставки Кушнарева по собственному желанию.
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Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток
Лимузин лидера КНДР Ким Чен Ына был доставлен из Пхеньяна во Владивосток грузовым самолетом. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Кино
Стало известно, что покажут в «Двухнедельнике режиссёров» Каннского фестиваля
Сегодня объявили программу параллельной программы Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссёров», которая зачастую оказывается интереснее Основного конкурса.
Обновлено в 05:40
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Экономика
В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор
«Яндекс.Такси» объявила о назначении на пост финансового директора (CFO) Евгения Сендерова.
Обновлено в 09:59
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Финансы
Евро опустился до годового минимума
Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Авто
Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Футбол
Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизма
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19