Политика

Глава администрации Гонконга отклонила требования амнистировать участников митинговМосковский Комсомолец вчера в 23:25

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала неприемлемыми требования амнистировать без проведения расследования и судебного разбирательства для правонарушителей, которые участвовали в массовых выступлениях в городе.
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Глава Гонконга отвергла требования амнистировать зачинщиков беспорядков

ТАСС00:17

Глава администрации Гонконга отклонила требования амнистировать участников митингов

Московский Комсомолецвчера в 23:25

Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов

РИА Новостивчера в 23:12
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