Политика
Глава администрации Гонконга отклонила требования амнистировать участников митинговМосковский Комсомолец вчера в 23:25
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала неприемлемыми требования амнистировать без проведения расследования и судебного разбирательства для правонарушителей, которые участвовали в массовых выступлениях в городе.
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Глава администрации Гонконга отклонила требования амнистировать участников митингов
Московский Комсомолецвчера в 23:25
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Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
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"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина
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Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек
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Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
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Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
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Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
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Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:32
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На околоземной орбите: столичные школьники провели биологический эксперимент
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Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
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Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
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