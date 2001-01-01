Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставкуREGNUM 00:10

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в барнаульской мэрии. Напомним, Сергей Дугин руководил Барнаулом менее четырёх лет.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал отставку главы Барнаула

Катунь 2404:20

Когда в Барнауле может появиться новый глава

Алтапресс03:18

Почему ушел Дугин, и что ждет Барнаул дальше – депутаты и политологи об отставке мэра

ПолитСиб.Ру02:29

Отставка Сергея Дугина: как это было

Вести 2204:47

Барнаульский градоначальник Сергей Дугин досрочно сложил с себя полномочия

Банкфакс00:56

Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию

ТАССвчера в 23:51

Кластер, вырубки, торговые лотки: чем запомнился мэр Барнаула Сергей Дугин

КП - Барнаул04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Обновлено 13 августа в 09:46
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Момент столкновения А321 с птицами попал на видео

Обновлено в 04:25
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Происшествия

Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции

Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы.
Обновлено в 04:52
Энергетика

«Нафтогаз» назвал срок взыскания $3 млрд с «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» намерен до конца 2020 года взыскать с «Газпрома» около $3 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 05:28
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе

Обновлено в 03:28
Происшествия

Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту

По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб

Обновлено в 04:53
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.
Обновлено в 05:15
Политика

В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Политика

У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма

Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Футбол

Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой

Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Футбол

Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»

Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Уличный музыкант избил московского священника в Ялте

Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

В Совфеде назвали введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что Россия в состоянии справиться с незаконными вырубками леса, он назвал возможное введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой, на которую идти не стоит.
Обновлено в 05:27
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Дугин
Российский государственный деятель, возглавляет администрацию города Барнаула с 25 декабря 2015 года. В 2009-2015 годы занимал должность начальника Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное