Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставкуREGNUM 00:10
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в барнаульской мэрии. Напомним, Сергей Дугин руководил Барнаулом менее четырёх лет.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено 13 августа в 09:46
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Момент столкновения А321 с птицами попал на видео
Обновлено в 04:25
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции
Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы.
Обновлено в 04:52
Энергетика
«Нафтогаз» назвал срок взыскания $3 млрд с «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен до конца 2020 года взыскать с «Газпрома» около $3 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 05:28
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб
Обновлено в 04:53
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски
Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.
Обновлено в 05:15
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Футбол
Шюррле назвал игрока «Спартака», который больше всего его впечатлил
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих познаниях русского языка, а также признался, кто из команды его впечатлил больше всех.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
В Совфеде назвали введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что Россия в состоянии справиться с незаконными вырубками леса, он назвал возможное введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой, на которую идти не стоит.
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04