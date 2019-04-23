Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставкуBFM.ru 04:24

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке. Фотокопия его заявления по собственному желанию на имя президента Украины Петра Порошенко обнародована на официальном сайте, сообщает ТАСС.
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Председатель Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

ТАСС05:41

Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку

РБК05:15

Москаль подал в отставку

Газета.Ru04:14

Третий украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Коммерсантъ04:21

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Вести.Ru05:05

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку

RT на русском04:04

Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Московский Комсомолец04:01
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Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на саммите

25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Обновлено в 03:08
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Культура

Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал

Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта на Шри-Ланке

Обновлено в 05:24
Общество

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В Государственную Думу внесен законопроект об организации в России медицинских вытрезвителей.
Обновлено в 04:16
Наука

Ученые: небольшая человеческая кость, считавшаяся утраченной в ходе эволюции, стала возвращаться

Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей.
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Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Транспорт

Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы

Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Общество

Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Ленинградской области потушили пожар на складах

В Ленинградской области пожарным удалось потушить возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
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В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Авто

Hyundai Sonata и Kia Optima получат полный привод

Новое поколение Kia Optima и Hyundai Sonata 2020 модельного года получат систему полного привода.
Обновлено в 02:39
Экономика

Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold

Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
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Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Обновлено в 03:26
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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия

У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
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Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Японский автопроизводитель Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место в модельном ряду между C-HR и RAV4.
Обновлено в 03:01
Экономика

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян

Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
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Геннадий Геннадиевич Москаль
Украинский генерал-лейтенант
Украинский политический и государственный деятель. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Депутат Верховной рады Украины VI и VII созывов.
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