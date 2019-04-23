Политика
Глава Закарпатья Москаль ушел в отставкуBFM.ru 04:24
Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке. Фотокопия его заявления по собственному желанию на имя президента Украины Петра Порошенко обнародована на официальном сайте, сообщает ТАСС.
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Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на саммите
25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Обновлено в 03:08
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Культура
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект об организации в России медицинских вытрезвителей.
Обновлено в 04:16
Наука
Ученые: небольшая человеческая кость, считавшаяся утраченной в ходе эволюции, стала возвращаться
Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Транспорт
Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы
Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Ленинградской области потушили пожар на складах
В Ленинградской области пожарным удалось потушить возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 03:04
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima получат полный привод
Новое поколение Kia Optima и Hyundai Sonata 2020 модельного года получат систему полного привода.
Обновлено в 02:39
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Авто
Toyota выпустит новый компактный кроссовер
Японский автопроизводитель Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место в модельном ряду между C-HR и RAV4.
Обновлено в 03:01
Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08