Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной материRT на русском 07:24
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов пообщался с жителями региона в ходе прямой линии. Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной.
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с чего всё началось
20 марта врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери Ольги Серёжиной.Говорит Москва03:19
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Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»
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После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову сегодня похоронят на Троекуровском кладбище
Сегодня, 21 марта, на Троекуровском кладбище Москвы состоятся похороны певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
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Президент США Дональд Трамп «ничего не знает» о переписке своего зятя и советника Джареда Кушнера в мессенджере WhatsApp, 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:41
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«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
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Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте признал вину
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Обновлено в 11:15
Экономика
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Общество
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За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.
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Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
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Обновлено в 06:39
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Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26