Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной материRT на русском 07:24
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов пообщался с жителями региона в ходе прямой линии. Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной.
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с чего всё началось
20 марта врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери Ольги Серёжиной.Говорит Москва03:19
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Топилин поручил проверить, как лечили ребёнка-инвалида многодетной читинки
Московский Комсомолец Чита02:47
Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»
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Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
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В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
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Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Футбол
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о поражении сборной России в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 от национальной команды Бельгии.
Обновлено в 06:56
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После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
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Шоу-бизнес
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Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
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Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
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В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
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Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Обновлено вчера в 09:47
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
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В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Экономика
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Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
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Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25