Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной материRT на русском 07:24

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов пообщался с жителями региона в ходе прямой линии. Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава Забайкальского края снова расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы

20 марта врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери Ольги Серёжиной.
Говорит Москва03:19

Подробнее о событии

Губернатор Забайкалья заплакал на встрече с многодетной матерью из Читы

РИА Новости07:22

Глава Забайкальского края дважды за сутки расплакался при общении с народом

URA.Ru04:18

Не надо «показухи». Осипов и спасение матери 7 детей

Чита.Ру08:40

Топилин поручил проверить, как лечили ребёнка-инвалида многодетной читинки

Московский Комсомолец Чита02:47

Глава Забайкальского края снова расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы

Говорит Москва03:19

Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»

Забайкальский рабочий03:59

Осипов объяснил причину своих слёз на «Прямом разговоре»

Заб.Ру02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Обновлено в 08:42
Политика

Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Обновлено в 09:22
Авто

Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя

Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Кино

Вышел тизер полнометражного продолжения сериала «Дэдвуд»

Над продолжением "Дэдвуда" работал Дэвид Милч, которому мы обязаны оригинальным сериалом, при участии Ника Пиццолатто ("Настоящий детектив").
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Технологии

Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов

Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.
Обновлено в 03:57
Игры

Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Политика

КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата

Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Обновлено в 03:30
Футбол

Р. Билялетдинов: потеря Головина не фатальна, достаточно игроков для его замены

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о поражении сборной России в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 от национальной команды Бельгии.
Обновлено в 06:56
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Нюша вышла на подиум после родов

Певица Нюша представила собственную коллекцию одежды на Неделе моды в Москве. Исполнительница вышла на подиум во время шоу, чтобы спеть.
Обновлено в 04:32
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным

Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Авто

В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Экономика

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено в 06:11
Культура

Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке

Обновлено в 05:37
Экономика

ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Папарацци сопроводили шопинг Дженнифер Лопес и её дочки Эммы

Дженнифер Лопес выбралась со своей дочкой Эммой на шопинг в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:09
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Экономика

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках

Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное