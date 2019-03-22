Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной материRT на русском 07:24

20 марта врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слёз во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери Ольги Серёжиной.

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов пообщался с жителями региона в ходе прямой линии. Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной.

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