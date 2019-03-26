Глава Забайкалья освободил от должностей двух министровРБК вчера в 22:24

с чего всё началось

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров

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