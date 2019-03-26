Политика

Глава Забайкалья освободил от должностей двух министровРБК вчера в 22:24

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
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с чего всё началось
Отмечается, что Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы министра природных ресурсов региона Анатолия Романова
 и министра труда и социальной защиты Андрея Федотова.
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ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний

По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Политика

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Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Игры

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Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

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Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
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Норвежские археологи сделали новую находку эпохи викингов. Ученые обнаружили деревянное судно длиной более 15 метров.
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Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 18:00
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Обновлено вчера в 21:23
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Обновлено в 01:00
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Обновлено вчера в 09:41
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На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
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Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки

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Космос

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Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) «Союз-5» («Иртыш») не планируется, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».
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Экономика

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
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Крупную банду «чёрных лесорубов» осудили в Иркутской области

Больше трёх лет потребовалось иркутским следователям, чтобы довести до суда громкое уголовное дело в отношении преступного сообщества «чёрных лесорубов», в котором, по официальным данным ГУ МВД по Иркутской области, состояло не менее 30 человек.
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