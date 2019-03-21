Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия 07:24

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.
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Как с Путиным, только с Осиповым

Чита.Ру07:40

Осипов прослезился после вопроса многодетной матери

Заб.Ру01:31

Глава Забайкалья заплакал от осознания, что не может всем помочь

Московский Комсомолец Чита01:39

«Прямой разговор»: Александр Осипов - многодетной матери: «Мы, к сожалению, не можем всем помочь»

Забайкальский рабочий04:14

Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края

РИА Новости05:29

Российский губернатор заплакал после вопроса о проблемах многодетной семьи

Московский Комсомолец03:09

Глава Забайкальского края заплакал в прямом эфире после вопроса многодетной матери

URA.Ru03:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
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Представитель Началовой прокомментировала сообщения о раке у певицы

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Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
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Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Экономика

Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств

Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Защита Рауфа Арашукова попросила восстановить его в должности сенатора

По решению Басманного суда Москвы Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора Совета Федерации.
Обновлено в 07:16
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Происшествия

ФБР подключилось к проверке сертификации Boeing 737 MAX

После гибели Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны, включая Россию, закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов.
Обновлено в 03:29
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Общество

Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
Политика

Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане

Обновлено в 06:04
Хоккей

Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке

По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон родила третьего ребенка

Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске

Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
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