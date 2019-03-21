Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия 07:24
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.
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«Прямой разговор»: Александр Осипов - многодетной матери: «Мы, к сожалению, не можем всем помочь»
Забайкальский рабочий04:14
Российский губернатор заплакал после вопроса о проблемах многодетной семьи
Московский Комсомолец03:09
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