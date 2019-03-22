Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия вчера в 07:24
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.
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Топилин поручил проверить, как лечили ребёнка-инвалида многодетной читинки
Московский Комсомолец Чита02:47
Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»
Забайкальский рабочий03:59
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Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Футбол
Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл опроверг информацию о трудных отношениях с бывшим партнером по команде Криштиану Роналду.
Обновлено в 05:42
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика: Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»
Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.
Обновлено в 01:31
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чистая прибыль Nike выросла в 4 раза
Производитель спортивной экипировки Nike (США) по итогам девяти месяцев 2018-19 финансового года, завершившегося 28 февраля, увеличил чистую прибыль в годовом выражении в 3,8 раза до $3,04 млрд, сообщается в финансовой отчетности компании.
Обновлено в 03:03
Экономика
Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь
Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов
По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 03:41
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
Обновлено в 05:19