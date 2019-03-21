Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия 07:24

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Политика ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Происшествия Британские мечети погромили кувалдами Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.

Общество Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.

Кино С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.

Происшествия Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.

Кино В Волгограде скончался актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.

Политика В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

Футбол Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Политика Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.

Политика Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.

Политика Меркель против Трампа: Германия делает новый шаг от США к России США выступают активно против российского газопровода, аргументируя свою позицию тем, что Россия благодаря ему получит рычаг политического давления на Европу.

Политика Украина ввела персональные санкции против России Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

Армия и оружие Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.

Энергетика Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Политика Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов.

Авто Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.

Технологии «Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.