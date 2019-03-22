Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия вчера в 07:24
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.
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Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»
Забайкальский рабочий03:59
Топилин поручил проверить, как лечили ребёнка-инвалида многодетной читинки
Московский Комсомолец Чита02:47
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Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
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Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
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