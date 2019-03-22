Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной материИзвестия вчера в 07:24

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог». Его растрогал вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду. Онлайн-трансляция мероприятия велась на официальном портале правительства региона и в соцсетях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Забайкальского края снова расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы

Говорит Москва03:19

Глава Забайкальского края дважды за сутки расплакался при общении с народом

URA.Ru04:18

Александр Осипов навестил читинку, которая обратилась к нему во время «Прямого разговора»

Забайкальский рабочий03:59

Губернатор Забайкалья заплакал на встрече с многодетной матерью из Читы

РИА Новости07:22

Топилин поручил проверить, как лечили ребёнка-инвалида многодетной читинки

Московский Комсомолец Чита02:47

Не надо «показухи». Осипов и спасение матери 7 детей

Чита.Ру08:40

Осипов объяснил причину своих слёз на «Прямом разговоре»

Заб.Ру02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Спорт

Турсынбаева стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях

Обновлено в 08:24
Хоккей

СКА и ЦСКА сыграют в финале Западной конференции Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:50
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эррера может перейти в ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может перейти во французский «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 07:11
Экономика

Медведев потребовал составить список сорвавших сроки ФАИП чиновников

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал составить список с чиновниками, сорвавшими сроки исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Обновлено в 06:32
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Политика

Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman

Обновлено в 06:04
Баскетбол

Брайант назвал стартовую пятерку сборной США всех времен

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант назвал свою версию стартовой пятерки сборной США всех времен.
Обновлено в 08:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Экономика

РБК рассказал о причинах возможного нарушения «Русагро» санкций ЕС

Причиной для внутренней проверки в «Русагро» на предмет соблюдения законодательства Евросоюза о санкциях против России могло стать сотрудничество компании с российскими банками, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты

Появились первые детали об «умных» телевизорах от Huawei

В Интернете появились первые данные об "умных" телевизорах от компании Huawei, которые должны быть представлены уже в апреле.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Политика

Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия.
Обновлено в 04:48
Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено 20 марта в 18:18
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Российские заключенные вскрыли животы гвоздями

В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.
Обновлено в 07:52
Общество

Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток

Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Происшествия

На студента из Казани спустя полгода составили протокол об организации митинга против пенсионной реформы

На 19-летнего студента Казанского национального исследовательского технологического университета Аделя Бадретдинова составили протокол об организации митинга против пенсионной реформы без подачи уведомления, сообщили «Медиазоне» в «Апологии протеста».
Обновлено в 08:06
Авто

Госдума не станет вводить запрет на покупку дорогих авто чиновникам

В Госдуме отказались вводить запрет на покупку дорогих машин для чиновников.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия

ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Общество

Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день

Обновлено вчера в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное