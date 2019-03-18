Общество
Глава Warner Brothers уволился после обвинений в изменеLenta.ru вчера в 17:53
Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора WarnerMedia Джона Стэнки.
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с чего всё началось
В начале марта американский журнал Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой утверждалось, что господин Цудзихара помогал получать роли актрисе Шарлотте Кирк, с которой у него была сексуальная связь.Коммерсантъвчера в 15:22
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СМИ: Глава Warner Brothers ушёл в отставку после сообщений о связи с британской актрисой
RT на русскомвчера в 16:44
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Три человека ранены при стрельбе в Нью-Йорке
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В Казахстане более 40 школьников отравились газом
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В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
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Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
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Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
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Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
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Пушков прокомментировал требование НАТО отдать Крым Украине
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что при передаче Крыма Украине полуостров окажется под контролем НАТО и США.
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Две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур соединят 20-23 марта, рассказал в интервью РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао.
Обновлено в 01:13
Политика
Полицейские могут получить право объявлять официальные предостережения
Сотрудников МВД планируется наделить правом объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут создать условия для правонарушений.
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В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Останкинская телебашня в Москве погаснет на 60 минут
В Москве 30 марта будет выключена на час подсветка на Останкинской телебашне в связи с проведением международной акции «Час Земли», сообщает 19 марта пресс-служба столичного мэра.
Обновлено в 01:19
Экономика
Власти выбрали строителя армейских складов во Владивостоке за ₽26 млрд
«Реализация концессионного проекта повлечет за собой возникновение с 2022 года расходного обязательства Российской Федерации в 5,4 млрд руб. в виде среднегодовой платы», — говорится в экспертном заключении правительства.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
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Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.
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Политика
Трамп отдал $100 тыс. из своей зарплаты Министерству нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассказал, что передал $100 тыс. Министерству национальной безопасности.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Минобороны отдало участки на Сахалине и Курилах под жилую застройку
В 2017 году Минобороны уже отдавало под жилую застройку участки земли на Сахалине. Дома должны появиться на 12 таких площадках.
Обновлено в 00:52
Политика
Бизнес выступил против кодификации неналоговых платежей
Четыре бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» – направили президенту Владимиру Путину письмо о несогласии с кодификацией неналоговых платежей.
Обновлено в 00:31
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Камчатские депутаты выступили против крабовых аукционов
Камчатский парламент высказался против федерального законопроекта о крабовых аукционах.
Обновлено вчера в 22:16
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В Москве продолжат внедрять новый стандарт поликлиник
В прошлые годы с участием москвичей был разработан и внедрен новый московский стандарт поликлиник.
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Происшествия
В Boeing сообщили о мерах по обеспечению полной безопасности 737 MAX
Руководство компании Boeing предпринимает меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров типа 737 MAX, говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора компании Денниса Мюленберга, опубликованного на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:12
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Житель Камчатки осужден за попытку вступить в ряды «ИГ»
К десяти годам лишения свободы приговорен житель Камчатки за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "ИГ".
Обновлено вчера в 22:17