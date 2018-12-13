Технологии
Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России
Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в РоссииРБК00:26
Государство владеет сейчас ограниченным ресурсом для развития сетей 5G, поэтому есть вероятность, что все частоты для развития сетей нового типа получит один оператор, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич.
РБК00:26
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Глава «Билайна» назвал катастрофой для рынка развитие 5G только одним оператором
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