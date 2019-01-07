Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка уходит в отставкуВести.Ruвчера в 12:23
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ruвчера в 12:23
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Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon возглавила рейтинг самых дорогих в мире, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:33
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:38
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено вчера в 18:52
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
На 83-м году жизни скончался американский актер Роберт Рут. Он умер еще 29 декабря в городе Торранс (штат Калифорния).
Обновлено в 02:16
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев
Советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер, создатель фильма "Мой любимый клоун" Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 02:26
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Intel рассказала про Ice Lake: перспективный 10-нм процессор для ПК
На мероприятии в рамках выставки CES 2019 компания Intel сегодня продемонстрировала свой будущий центральный процессор Ice Lake, выполненный по 10-нм технологическим нормам и построенный на перспективной микроархитектуре Sunny Cove.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Наука
В России создали не имеющий аналогов препарат от астмы
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Обновлено вчера в 10:29
Политика
«Конкорд менеджмент» ответила на критику в адрес своего адвоката
"Конкорд менеджмент и консалтинг" не собирается менять своего адвоката Эрика Дюбелье после критики со стороны федерального судьи США по делу о "вмешательстве" в американские выборы, говорится в комментарии пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Филадельфию»
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11
Политика
США завершат военные операции без достаточной помощи других стран
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.
Обновлено вчера в 23:44