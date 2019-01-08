Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку
Вести.Ru
вчера в 12:23

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ruвчера в 12:23

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Уход главы Всемирного банка может возродить старые споры о его целях

Коммерсантъ06:43

Источник: отставка главы Всемирного банка стала неожиданной для сотрудников

РИА Новостивчера в 21:27

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Газета.Ruвчера в 13:57

Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

РБКвчера в 12:15

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким с 1 февраля уйдет в отставку

ТАССвчера в 12:04

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Ведомостивчера в 11:52

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт в отставку

Говорит Москвавчера в 11:53
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
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