Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка уходит в отставкуВести.Ruвчера в 12:23
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ruвчера в 12:23
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Политика
Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде
В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
Украина признала невозможность скорого вступления в ЕС и НАТО
В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в Конституцию страны, закрепляющих стремление Киева вступить в НАТО и ЕС к 2030 году.
Обновлено в 09:20
Политика
Военные добрались до крыши Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 08:33
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика
Британия попросила доступ к задержанному в России Уилану
Посольство Великобритании запросило консульский доступ к Полу Уилану, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Артиллерию и спецназ ВСУ заметили у границы с ЛНР
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
В экипировку «Ратник-3» интегрируют роботокомплексы и беспилотники
Перспективная боевая экипировка "Ратник" третьего поколения претерпит серьезные изменения.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Политика
ЕС решил узаконить санкции против разведслужбы Ирана
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Евросоюз (ЕС) решил узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы.
Обновлено в 05:31