Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка уходит в отставкуВести.Ru12:23
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ru12:23
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Политика
Ким Чен Ын тайно прибыл в Китай
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Общество
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Путин раскрыл свое воинское звание
Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.
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The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
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Политика
Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров
Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
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Технологии
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С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
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Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
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Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
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Происшествия
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
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Политика
Юристы Белого дома изучают законность введения ЧП в США ради стены
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп пока не решил, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в стране ради решения вопроса с финансированием стены на границе с Мексикой.
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В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что из 13 погибших на «Волго-Балте-214» украинцами были 11 человек.
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Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией
Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
Обновлено в 18:15
Авто
Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае
«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Авто
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Обновлено в 19:16
Политика
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Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено в 17:00
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Обновлено в 14:49
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Общество
Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов
Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Общество
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Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Политика
Судья в США уличила адвоката фирмы Пригожина в непрофессионализме
Американская судья по «российскому делу» Дэбни Фридрик сделала выговор адвокату Эрику Дюбелье, который защищает российскую компанию Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года).
Обновлено в 18:59
Космос
Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна
Еще одно редкое явление произойдет 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске.
Обновлено в 12:47