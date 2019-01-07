Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку
Вести.Ru
12:23

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ru12:23

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Глава Всемирного банка уходит в отставку

Газета.Ru13:57

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно уйдет в отставку

Коммерсантъ12:20

Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

РБК12:15

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким с 1 февраля уйдет в отставку

ТАСС12:04

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Ведомости11:52

Президент Всемирного банка уходит в отставку

РИА Новости11:44

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт в отставку

Говорит Москва11:53
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море

Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Политика

Трамп отправится на границу с Мексикой

"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Политика

Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 11:27
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика

Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Обновлено в 00:15
Политика

Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии

Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
Политика

Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».
Обновлено в 12:58
Политика

Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019

«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Все говорит в пользу того, что в поезде находился представитель высшего руководства КНДР, возможно лично Ким Чен Ын.
Обновлено в 10:21
Политика

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе.
Обновлено в 12:37
Политика

Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с РФ.
Обновлено в 04:55
Политика

Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к «жесткому Brexit»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit.
Обновлено в 10:58
Политика

Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:52
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Джим Ён Ким
Американский врач
Американский врач корейского происхождения, 17-й президент Дартмутского колледжа. Стал первым американцем азиатского происхождения возглавившим университет, входящий в Лигу Плюща. Один из основателей и исполнительный директор неправительственной организации Партнёры по здоровью.
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