Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку
Вести.Ru
12:23

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ru12:23

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Глава Всемирного банка уходит в отставку

Газета.Ru13:57

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно уйдет в отставку

Коммерсантъ12:20

Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

РБК12:15

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким с 1 февраля уйдет в отставку

ТАСС12:04

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Ведомости11:52

Президент Всемирного банка уходит в отставку

РИА Новости11:44

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт в отставку

Говорит Москва11:53
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
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Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов

Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
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Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
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Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Политика

Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
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В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

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Обновлено в 13:38
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Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

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Армия и оружие

Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии

Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
Политика

Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Обновлено в 00:15
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Политика

Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
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Джим Ён Ким
Американский врач
Американский врач корейского происхождения, 17-й президент Дартмутского колледжа. Стал первым американцем азиатского происхождения возглавившим университет, входящий в Лигу Плюща. Один из основателей и исполнительный директор неправительственной организации Партнёры по здоровью.
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