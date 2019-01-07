Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.

Политика Политика Трамп отправится на границу с Мексикой "Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.

Политика Политика Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.

Политика Политика Россияне не пострадали при попытке переворота в Габоне Россияне не пострадали после попытки переворота в столице Габона Либревиле, сообщает МИД РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Политика Политика Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.

Политика Политика Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.

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Политика Политика Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019 «Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.

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Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества

Политика Политика Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».

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