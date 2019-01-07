Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка уходит в отставкуВести.Ru12:23
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Ожидалось, что он проработает до 2022-го, но банкир решил вернуться в частный сектор.
Вести.Ru12:23
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Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика
Россияне не пострадали при попытке переворота в Габоне
Россияне не пострадали после попытки переворота в столице Габона Либревиле, сообщает МИД РФ на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:25
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии
Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
Политика
Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ
Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.
Обновлено в 14:35
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества
Обновлено в 13:38
Политика
Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».
Обновлено в 12:58
Политика
Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе
Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе.
Обновлено в 12:37
Политика
Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:52