Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банкаРБК вчера в 10:40
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
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Руководитель «Восточного» попросил финансовой помощи у акционеров: у банка критически мало капитала
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:46
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
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