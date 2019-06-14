Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банкаРБК 10:40
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС
В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
40-летняя Ани Лорак встречается с 26-летним другом Егора Крида
В начале 2019 года Ани Лорак развелась с Мурадом Налчаджиоглу, с которым прожила 8 лет и родила дочь Софию.
Обновлено в 07:45
Финансы
Сбербанк устранил проблему подмены номеров мошенниками
Сбербанк оказался в их числе и смог полностью решить проблему подмены своих номеров.
Обновлено в 08:12
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Авто
Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки
Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро
Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Здоровье
В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Футбол
Женская сборная Италии сделала Ямайке 5:0
Сборная Италии одержала вторую победу на женском чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 14:33
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55