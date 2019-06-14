Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банкаРБК 10:40

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

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Авто Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).

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