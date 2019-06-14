Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банкаРБК 10:40

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
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Банк «Восточный» просит акционеров о финансовой помощи

ФАН15:02

«Ведомости»: банк «Восточный» попросил у акционеров финансовой помощи

ТАСС14:40

Банк «Восточный» отмечает риски нарушения нормативов достаточности капитала

ПРАЙМ13:19

«Восточный» обратился за помощью к акционерам

BFM.ru14:32

Руководитель «Восточного» попросил помощи у акционеров

Ведомости13:06

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

РБК10:40

Глава «Восточного» признал критической ситуацию с капиталом банка

Forbes10:09
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

40-летняя Ани Лорак встречается с 26-летним другом Егора Крида

В начале 2019 года Ани Лорак развелась с Мурадом Налчаджиоглу, с которым прожила 8 лет и родила дочь Софию.
Обновлено в 07:45
Общество

Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК

Обновлено в 09:29
Финансы

Сбербанк устранил проблему подмены номеров мошенниками

Сбербанк оказался в их числе и смог полностью решить проблему подмены своих номеров.
Обновлено в 08:12
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Футбол

«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро

Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Здоровье

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Футбол

Женская сборная Италии сделала Ямайке 5:0

Сборная Италии одержала вторую победу на женском чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 14:33
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
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